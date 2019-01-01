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رسميا.. مصر تفوز بحق تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019
الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019 الساعة 13:31 |
رياضة
,
كرة القدم
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جهينة نيوز
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مصر هي الدولة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
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