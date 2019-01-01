رسميا.. مصر تفوز بحق تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019 الساعة 13:31 | رياضة, كرة القدم

رسميا.. مصر تفوز بحق تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مصر هي الدولة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019.


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