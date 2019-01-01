عروس تضطر إلى قضاء يوم زفافها في قسم الشرطة

جهينة نيوز

اضطرت عروس فلبينية إلى قضاء يوم زفافها في قسم الشرطة لتحرر محضر ضد مسؤولة الطعام الخاصة بحفل الزفاف.

وتفصيلا، دفعت العروس وشريكها مبلغ 140 ألف بيزو (2100 جنيه إسترليني)، من أجل الطعام والزينة في حفل زفافهما بمدينة باسيج بالفلبين، إلا أنهما اكتشفا أنه ليس هناك طعام للضيوف. كما فوجئت بأن كعكة الزفاف ذات الطبقتين، كانت من رغوة البوليسترين، ما أجبر العروسين لزيارة مطعم لشراء صواني من المعكرونة والأرز وغيره من الأطعمة، لتقديمها للضيوف.

ذهبت العروس إلى مركز الشرطة المحلي، لتحرير محضر رسمي، ضد محضّرة الحفل، مؤكدة أنها لن تتنازل عن المحضر ولن تقبل إلا بسجنها، وبالفعل تم القبض عليها بتهمة الاحتيال.

وقالت العروس: "المرأة التي دفعنا لها لتحضير الأطعمة دمرت زفافي، إنها كاذبة لطالما سألتني عن المال، وكنت دائما أعطيها ما تحتاجه لأنني أردت أن يكون حفلا زفافيا مثاليا، لن أقبل عذرا منها، فالاعتذار ليس جيدا بما فيه الكفاية، وعليها الذهاب إلى السجن لأنها دمرت زفافي".