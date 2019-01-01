ابنة رئيس سابق تتزوج من مغني راب تونسي

جهينة نيوز

ظهر العروسان معا على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الرئيس السابق وزوجته وقد اعلنوا من خلال هذه الصورة زواج نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، من مغني الراب التونسي كادوريم (كريم الغربي)، لتضع حدا للشائعات التي طالتها الفترة الماضية

ونشر كادوريم صورة عبر "انستغرام" برفقة نسرين ووالدها ووالدتها ليلى الطرابلسية.

نسرين كانت متزوجة من رجل أعمال تونسي وفرا معاً الى السعودية ثم انفصلا ولديها منه ثلاث بنات.

كادوريم وفي أوّل تصريح له مع قناة "نسمة تي في" التونسية، شكر كل من بارك له على ارتباطه وقال إنّ "حفل الزفاف سيتم في دبي ولم يحدد موعده بعد"

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بالجدل والتكهنات بعدما نشر مغني الراب التونسي العالمي كادوريم صورة مع نسرين بن علي، بمناسبة رأس السنة