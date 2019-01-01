روسيا تطور صاروخا يبلغ مداه 4500 كيلومتر

جهينة نيوز

يجري تطوير صاروخ "كاليبر-أم" يبلغ مداه أكثر من 4500 ألف كيلومتر في روسيا. ومن المفترض أن يتم تسليمه للقوات البحرية الروسية.

وقال مصدر في مجمع صناعة الدفاع لوسائل إعلام روسية الأن تطوير صواريخ عالية الدقة تتمركز على السفن في مرحلة الدراسة.

ويتم إنشاء صاروخ "كاليبر-أم" في إطار برنامج التسلح حتى عام 2027، ويجب أن تحصل القوات على الصاروخ قبل انتهاء هذه الفترة.

وسيختلف "كاليبر- أم" عن سابقاته ليس فقط بمداه، بل وبأبعادة أيضا: سيكون الصاروخ أكبر، ووزن رأسه الحربي طن واحد تقريبا. وسيتم تجهيز السفن الكبيرة والغواصات النووية بالصواريخ الجديدة.

وستكون أهداف الصواريخ الجديدة مواقع برية. وستستطيع الصواريخ حمل رأس حربي نووي أو تقليدي.

وفي وقت سابق ذكر بأنه سيتم إعادة تسليح القوات البرية بأكملها بنظومات "إسكندر-أم" في عام 2019.

سبوتنيك