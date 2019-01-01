نجاة مشرد من الموت بأعجوبة

جهينة نيوز

نجا مشرد مسن من الموت بأعجوبة بعدما استلقى أسفل قطار من أجل الطعام في نيويورك مساء يوم الجمعة.

وقال شهود عيان إن «الرجل سقط وسط القضبان بعد قفزه للحصول على حقيبة طعام ألقى بها أحد أصدقائه إليه من المنصة المقابلة، وحينها أتى قطار مسرع أوشك على دهس الرجل وقتله». بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سرعة البديهة الرجل أنقذته، حيث قام بحشر نفسه بين القضبان أسفل القطار الذي انطلق من فوقه.

ونقلت الصحيفة عن بيدرو كروز، وهو العامل الذي ألقى حقيبة الطعام لزميله، قوله إنه «قفز هو أيضًا وحاول الوصول إلى صديقه ومساعدته عندما سقط قبل أن يأتي القطار، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وأفادت تقارير بعد ذلك بأنه تم إنقاذ الرجل من دون أن يصاب بأذى ونُقل فورًا إلى المستشفى لتقديم العناية الطبية اللازمة وما قد يحتاج إليه من علاج، ولكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة للرجل.