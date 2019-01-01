أردوغان: سنبدأ عملية ضد "داعش" ووحدات حماية الشعب في سوريا قريبا!

جهينة نيوز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرب انطلاق حملة عسكرية تستهدف التنظيمات الإرهابية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك أصوات متعارضة مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصدر من واشنطن.

وقال أردوغان في كلمة أمام كتلته البرلمانية، إن "ترامب أكد أنه لن يبقى حاجة للقوات الأمريكية في سوريا بعد إنهاء داعش، وبدوري قدمت كل أنواع الدعم لترامب ووجهت التعليمات لفريقنا بإجراء الاتصالات حول التفاصيل، إلا أننا نواجه وضعا كنا قد واجهناه مع أمريكا سابقا ورغم توصلنا لاتفاق واضح مع ترامب، بشأن منبج، فتصدر أصوات مختلفة من أمريكا".

وشدد أردوغان على أن "عزم وإصرار ترامب هو الأساس بالنسبة لنا".

وتابع أردوغان "استكملنا كل تحضيراتنا للعملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي كما اتفقنا مع ترامب، كما سنشن عملية ضد وحدات حماية الشعب وإذا تدخل إرهابيين آخرين في هذه المرحلة فسنقضي عليهم".