الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الاستخبارات الإيرانية

الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019 الساعة 12:33 | سياسة, عالمي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الاستخبارات الإيرانية

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسن، إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيرانية.

وعلل سامويلسن ذلك القرار، بسبب تخطيط الاستخبارات الإيرانية لمحاولات اغتيال على أراض أوروبية.

وأشار سامويلسن في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "هذا يوم هام للسياسة الخارجية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني بسبب التخطيط لمؤامرات اغتيال على أراض أوروبية".

وأضاف الوزير الدنماركي "هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل بمثل هذه التصرفات في أوروبا".


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