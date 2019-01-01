35 شخصا من مروجي المخدرات بقبضة العدالة

جهينة نيوز

تمكنت دوريات فروع مكافحة المخدرات في محافظات{ دمشق – ريف دمشق – حمص – درعا – اللاذقية } من إلقاء القبض على العديد من مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها، وضبطت بحوزتهم مواد وحبوب مخدرة ، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها.

وقد بلغ عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم من قبل دوريات فروع مكافحة المخدرات في هذه المحافظات منذ تاريخ 17/11/2018 وحتى تاريخ 24/12/2018 م: /35/ خمسة وثلاثين شخصاً، وبلغت كمية المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم : /2. 324/ اثنان كيلو غراماً وثلاثمائة وأربعة وعشرين غراماً من مادة الحشيش المخدر، و/2.195/ ألفان ومئة وخمسة وتسعين حبة كبتاغون مخدرة، و/ 75/ خمسة وسبعين حبة مخدرة من أنواع مختلفة.

تمت مصادرة المواد والحبوب المخدرة التي ضبطت بحوزة المقبوض عليهم، وما زال العمل مستمراً لكشف كل من يثبت تورطه بجرائم المخدرات، وتوقيفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه.