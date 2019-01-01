تعرف على حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة!

جهينة نيوز

أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة جميع الطرق صباح اليوم الثلاثاء نتيجة الأحوال الجوية السائدة مبينة أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق والقنيطرة والسويداء وحماة واللاذقية وذلك بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وأشارت الإدارة في نشرة لها إلى أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطريق المؤدي من مدينة الزبداني إلى سرغايا غير سالك بسبب تساقط الثلوج وطرق الزبداني مضايا بلودان جميعها سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفي منطقة التل طريق حوش عرب رنكوس مغلق بسبب تراكم الثلوج وطريق صيدنايا معرة صيدنايا بدا حفير الفوقا تلفيتا حلبون منين جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة قطنا طريق دربل عرنة وطريق خربة السودا عين الشعرا دربل وطريق دربل بقعسم قلعة جندل جميعها غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج وطريق بيت سابر وبيت تيما وكفر حور سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القطيفة طريق معلولا سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق جبعدين غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة.. كل الطرق سالكة بمنطقة الغاب عدا طريق شطحة جوبة برغال وطريق القرندح عين الكروم غير سالكين بسبب تراكم الثلوج وطريق صلنفة جورين سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء.. كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طريق صلنفة محطة البث الغاب وطريق الشعرا الغاب وطريق بيت ياشوط المنيزلة وطريق حمام القراحلة بسطوير خرايب سالم غير سالكة بسبب تراكم وتساقط الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة.. كل الطرق سالكة عدا طريق خان أرنبة حضر عين التينة سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وتشكل الضباب.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة الى انها خصصت الرقمين 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.