8 وجهات جديدة ل"طيران الخليج" ابرزها مطار دمشق الدولي

جهينة نيوز

أكدت صحيفة "الأيام" البحرينية أن شركة "طيران الخليج" ستسير رحلاتها إلى 8 وجهات جديدة خلال 2019، أبرزها العاصمة السورية دمشق.

وقالت الصحيفة إن "​شركة طيران الخليج​ أعلنت عن الخطوة ​الجديدة​ خلال مؤتمرها التجاري السنوي للعام الحالي 2019، حيث أكدت أنه ضمن الوجهات الجديدة التي وضعت على جدولها تنظيم رحلات إلى دمشق".

وأطلقت شركة طيران الخليج يوم أمس مفهوم البوتيك الجديد الذي ستطبقه للتعزيز من منتجاتها وتجربة عملائها خلال العام 2019، وذلك جزءًا من التزامها بتعزيز دورها أصلاً

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة زايد الزياني، أن "الشركة وقعت ثلاث اتفاقيات لوجهات جديدة سيتم الإعلان عنها وحققت تقدما في المفاوضات مع الجهات المعنية في سوريا من أجل تشغيل خط طيران، دون التوصل إلى صيغة نهائية في الوقت الراهن".

كما توقعت الصحيفة أن تبدأ الشركة البحرينية تسيير رحلاتها إلى العاصمة دمشق خلال العام الجاري.