رجل يهاجم مدرسة ابتدائية في الصين ويصيب 20 طفلا

جهينة نيوز

هاجم رجل صيني مدرسة إبتدائية في العاصمة الصينية اليوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة 20 طفلا

ووفقا لما ذكرته الدائرة الصحفية لمنطقة شيتشنغ فى بكين، فقد تم نقل الأطفال إلى المستشفى، في ظاهرة تكررت مرارا في السنوات القليلة الماضية.

وفقا للبيانات الأولية أصيب 20 طفلا وتم نقلهم إلى المستشفى، مع ثلاثة منهم في حالة خطيرة. لا يوجد تهديد لحياتهم".

واحتجزت الشرطة المشتبه به في مسرح الجريمة.

ونقلت صحيفة محلية إنه لم يعرف بعد ماذا كانت الأداة التي استخدمها المهاجم، إذا كانت "شاكوشا أو سكينة".

وأبلغت المدرسة أولياء الأمور على الفور بعد وقوع الهجوم في حين قال أحد الأطباء على اللسوشيال ميديا إنه يتم حاليا علاج الطلاب، بينما يتواجد العمدة في المستشفى لمتابعة حالتهم.