وصلة ضحك بين رضوى الشربيني وصلاح عبدالله

الثلاثاء, 8 كانون الثاني 2019 الساعة 10:57 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وصلة ضحك بين رضوى الشربيني وصلاح عبدالله

جهينة نيوز

رضوى الشربينى، اسم اشتهر فى الوسط الإعلامى بدعوتها الشهيرة للفتيات بعمل “بلوك” للرجال حال الاختلاف معهم، إضافة إلى تقديم كثير من النصائح والآراء الصدامية مع الرجل، وفى ظهور جديد ومختلف من الإعلامية رضوى الشربينى، قالت “والنفس تميل لمن يحتويها ويدللها.. ويهشتكها ويدلعها”.

كلام الإعلامية رضوى الشربينى، توقف عنده الفنان صلاح عبد الله، وتحول إلى وصلة هزار بينهما، حيث قال الفنان ردًا عليها، “اللى فى قلبى اتربعوا.. من حقهم يدلعوا.. ويدللوا ويتمنعوا.. ويرحلوا ويرجعوا.. لكن لو زودوها يولعوا يولعوا.. ههههههههههه وكل عام وأنتم بخير”، كلمات الفنان صلاح عبد الله، أثارت ضحك رضوى الشربينى، وردت “كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة وسلامه يارب”.


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