بعد إصابته في حفل تامر حسني .. أحمد زاهر ينفي شائعات اطلقت حوله

جهينة نيوز

شائعات انتشرت حول أحمد زاهر في الفترة الأخيرة، إذ روج البعض إلى أن الممثل لن يستطع المشي على قدمه لمدة 8 شهور بعد اصابته أثناء حضوره إحدى حفلات صديقه تامر حسني.

زاهر رد على هذه الشائعات وقال إنها ليست صحيحة، وإنه بصحة جيدة الآن، ووجه الشكر لكل من سأل عنه.

كما نفى زاهر تعاقده على مسلسل “لمس أكتاف” مع ياسر جلال، موضحا أن لم يتلقى ترشيحا من الأساس، ولم يتحدث معه المخرج أو شركة الإنتاج أو ياسر جلال في هذا الأمر.

ويستعد الفنان أحمد زاهر لاستئناف تصوير دوره في فيلم “زنزانة 7” بعد تماثله للشفاء.

فيلم “زنزانة 7” بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصري وعلا غانم ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج شركة الكينج للإنتاج الفني، وإخراج إبرام نشأت.