"التلغراف" البريطانية: السعودية ستقدم على افتتاح سفارتها في دمشق خلال أشهر

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية موعد فتح السفارة السعودية في العاصمة السورية دمشق، تزامنا مع عودة العلاقات بين سوريا والإمارات والبحرين.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير تحت عنوان "كل الطرق تؤدي إلى دمشق" نشر أمس الاثنين أن "السعودية ستقدم على إعادة علاقاتها مع سوريا وافتتاح سفارتها في دمشق، في أوائل العام الحالي 2019، أو منتصفه على الأكثر".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هذه الخطوة من السعودية، وهي أقوى دولة في المنطقة كانت تعارض الدولة السورية والرئيس بشار الأسد.

ونقلت "التلغراف" عن المحلل البريطاني السوري داني مكي، قوله: إن "كل شيء كان مخططا له، بدءاً من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، الشهر الماضي، وما أعقبها من فتح سفارة الإمارات بالإضافة إلى البحرين". وأضاف: "مصادري في دمشق تؤكد لي أن السعودية ستقدم على تلك الخطوة في وقت ما هذا العام، قد يكون في أوله، أو منتصفه".

وكانت صحيفة "رأي اليوم" زعمت أن السلطات السعودية اتخذت عددا من الإجراءات ضد المعارضة السورية على أراضيها، وهو ما يعطي دلالة على قرب عودة علاقاتها مع الحكومة السورية. وادعت الصحيفة، يوم الخميس الماضي، أن "السعودية أبلغت المعارضين السوريين بإزالة أعلام المعارضة من أراضي المملكة، ورفع أعلام الدولة السورية بدلا منها".