إطلاق قمرين صناعيين ايرانيين إلى الفضاء بصواريخ محلية الصنع

جهينة نيوز

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن إيران ستطلق قمرين صناعي مصنعين محلياً إلى الفضاء الخارجي وذلك على متن صواريخ مصنعة محلية أيضا.

وصرح وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري أن إيران ستطلق القمرين الصناعيين "بيام" أي "الرسالة" و"دوستي" أي "الصداقة" وكلا القمرين مصنعين محلياً وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح جهرمي خلال تفقده لمنتجات وتطبيقات التقنية الفضائية في مركز الأبحاث الفضائية الإيرانية أنه "سيتم إطلاق القمرين على متن صواريخ مصنعة محلية أيضاً معتمدين على خبراتهم المحلية وذلك بعد نكث الوعود من قبل الدول الأجنبية التي تعهدت سابقاً بإطلاق أقمار صناعية إيرانية".

وانتقد جهرمي ماضي التعاون بين الإيرانيين والأوروبيين حيث أشار إلى نكث الإيطاليين بوعودهم لإطلاق القمر الإيراني "مصباح" مبيناً أنه يجب على إيران أن تعتمد على نفسها وألا تعلق آمالاً على الدول الأخرى.

وتشهد إيران تطوراً كبيراً في مجال الصناعات الفضائية والعسكرية والعلمية في الوقت الراهن حيث كشفت الستار منذ فترة عن أول كبسولة مصنعة في إيران لإيفاد أول رائد إلى الفضاء الخارجي والذي من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، كما تسعى إلى تصنيع طائرات بسعة 8 ركاب ومن ثم العمل على تطويرها إلى سعات أكبر، هذا وقد اختبرت في شهر تموز من العام المنصرم مركبة الإطلاق الفضائية "سيمورغ فينيكس" التي يمكن استخدامها لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.