تعميمان حددا شروط وضوابط نقل وتحديد عمل المدرسين.. التربية: لا استثناءات ولا واسطة!

جهينة نيوز

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة التربية أن التعميمين اللذين حددا شروط نقل المدرسين وتحديد مراكز عملهم يشمل أكثر من 3 آلاف مدرس، مؤكدا أنه بتحديد الشروط تم إلغاء الاستثناءات بما يتوافق مع رؤية الرئيس بشار الأسد في هذا الإطار.

وحددت الوزارة شروط نقل المدرسين وتحديد مراكز عملهم في حال عدم إمكانية النقل ملغية بذلك الاستثناءات التي كانت من صلاحية وزير التربية لتصبح ضمن شروط وضوابط محددة.

وفي تصريح لصحيفة الوطن أوضح المصدر أن وزارة التربية هي أولى الوزارات التي ألغت الاستثناءات، مشيراً إلى أن هناك استثناءات كثيرة تقدم إلى الوزارة وخصوصا ممن يدعون أنهم على معرفة مع الوزير.

وأكد المصدر أن تحديد الشروط ستحل الكثير من المشاكل للمواطنين باعتبار أنه تم تحديد شروط النقل وفق ضوابط محددة بمعنى أن الجميع سيخضعون لها بعد تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

وأوضح التعميم الأول الخاص بنقل المدرسين أنه يتم نقل ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وفق أحكام القانون 36 لعام 2014 وتعليمات مجلس الوزراء إضافة إلى المسرحين من الخدمة العسكرية في ضوء توافر الشروط اللازمة لذلك.

وأشار التعميم إلى أنه تنقل أيضاً الحالات الإنسانية مثل آرامل ومطلقات وغيرهن وزوجات المخطوفين والمفقودين والجرحى من العسكريين والمدنيين بعد إرفاق الثبوتيات اللازمة، كما أنه يتم نقل العاملين المصابين بأمراض عضال مزمنة وشديدة التي تستدعي الرعاية الصحية من قبل ذويهم وتكون مثبتة بموجب تقارير طبية أصولاً، موضحا أنه يشمل العاملات اللواتي أحيل أزواجهن إلى التقاعد أو تم تسريحهم من الوظيفة.

ولفت التعميم إلى أنه يشمل أيضاً زوجة وابنة وشقيقة العسكريين المنقولين ضمن أجهزة القوات المسلحة أو قوات الأمن الداخلي بين محافظات القطر وفقاً لمضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء، ويشمل كل من مضى على خدمته ست سنوات بالنسبة للمدرسين والمساعدين ومعلمي الحرف المعينين بموجب مسابقة 2010 وما قبل.

ويشمل التعميم أيضاً كل من حقق شروط النقل من المدرسين المهندسين وعلى الشاغر المحدد حكماً وبعد مضي خمس سنوات بالنسبة للمعينين على وظيفة شاغر، إضافة إلى العاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وحققوا شروط النقل على أن يتم تنفيذه فور تسريحهم.

وحدد التعميم تاريخ تقديم الطلبات على أن تبدأ بداية الشهر الثالث من العام الحالي على أن يمدد قبول الطلبات للمتزوجات حتى بداية الشهر السادس، موضحا أن مديريات التربية ترصد الشواغر المتوافرة فيها ضمن الاختصاصات المطلوبة وبيان مدى توافر الاعتماد المالي وإرسالها بقوائم مفصلة وواضحة إلى الوزارة وذلك في اليوم الأخير لموعد تقديم الطلبات.

وتضمن التعميم الثاني والذي حدد مراكز عمل العاملين في حال عدم إمكانية النقل فشمل ذوي العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي المنقولين وهم الزوجة والابنة الشقيقة غير المتزوجات بين المحافظات إضافة إلى ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام «الأب والأم والزوجة والأبناء والأشقاء» مع إرفاق ثبوتيات صادرة حصراً عن مكتب شؤون الشهداء.

وشمل التعميم المتزوجات بناء على مكان إقامة الزوج وعمله والحالات الإنسانية مثل وفاة الزوج والطلاق وتقاعد الزوج أو تسريحه الزوج المفقود أو المخطوف، مشيراً إلى أنه يشمل العاملين الذين لديهم أوضاع صحية تستدعي الرعاية الصحية من ذويهم تكون مثبتة بموجب تقرير مشفى حكومي ويصدق على الوضع الصحي من مديرية الصحة المدرسية وفق الأسس المحددة لديهم.

وأكد التعميم أنه يشمل أيضاً العاملين لدى محافظتي اللاذقية وطرطوس والسويداء بعد موافقة مدير التربية فيها على أن يكون من الفائض وفق الاختصاص أصولاً في أي محافظة أخرى، إضافة إلى العاملين في الإدارة المركزية وزوجاتهم.

وتضمن التعميم المشمولين بالبلاغ الوزاري الخاص بالعاملين في مديريات التربية في حلب ودير الزور والحسكة والرقة وإدلب ودرعا الذين أنهوا خدمة العلم في المحافظات المقيمين فيها ريثما تستقر أوضاعهم الوظيفية أصولاً، كما أنه يشمل زوجات جرحى الحرب والعسكريين والمدنيين.