لعبة ممنوعة PUBGعلى عسكريي الجيش اللبناني

جهينة نيوز

أصدرت قيادة الجيش اللبناني، فوج المدفعية الأولى، مذكرة داخلية إلى العسكريين في صفوفها تمنعهم من تحميل أو استخدام لعبة PUBG MOBILE أو أي لعبة مشابهة، لأن هذا النوع من الألعاب يتيح التواصل والارتباط بأشخاص من عدة دول في العالم، قد يكون من بينها "العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في المذكرة.

تقول المذكرة التي تحمل توقيع قائد الجيش العماد جوزيف عون، بتاريخ 4 يناير الجاري إنه في السنوات الأخيرة انتشرت "ألعاب تحمل طابعاً عسكرياً وتسمح لمجموعة من الأشخاص باللعب بشكل فردي أو جماعي, وقتال بعضهم بعضاً ضمن مواجهة, ومن أبرز هذه الألعاب القتالية لعبة PUBG MOBILE، التي تتوافر على شكل تطبيق على الهواتف الذكية".