"صحتنا والبلاستيك"...بقلم: الدكتور عادل رضا

جهينة نيوز

نحن من ينصح ويتحرك بخط اخراج العلم الي الواقع الاعلامي ولكن خط التطبيق بما يفيد الانسان من الناحية العملية هو بيد صاحب القرار والسلطة اذا صح التعبير ونحن كأطباء ومسئولين عن صحة الإنسان علينا أن نقرع الجرس لمن يريد ان يسمع؟!

الكلام هنا عن استخدام البلاستيك في حفظ المواد الغذائية الساخنة وما مدي الخوف على صحة الإنسان؟ الكلام هنا عن الخوف من إرسال مواد ضارة الي داخل الجسم البشري وتأثيرها على صحة الإنسان وهنا نتحدث عن الانتقال الكيميائي.

هناك مادة بتصنيع البلاستيك اسمها بسفينول

Bisphnol

وهي احد المواد الموجودة بتركيبة البلاستيك وهناك كلام كثير عن تسربها الى داخل الجسم البشري لما تحدثه هذه من اضرار صحية مختلفة وحاليا هناك حركة بحثية تبحث عن تأثير هذه المادة على المدى المتوسط والبعيد.

لذلك على مستوي النصيحة العامة يستحسن حفظ المواد الغذائية الساخنة بأوعية الزجاج او السيراميك او الستانيستيل المعتمدة صحيا اذا صح التعبير افضل من الحافظات البلاستيكية

وايضا يجب استخدام مواد البلاستيك الغير محتوية مصنعيا على مادة البسفينول ويجب اثبات ذلك عن طريق هيئة او ادارة اعتماد حكومية مستقلة تعتمد على المعايير الدولية المعنية.

من النقطة الاخيرة ننطلق بالقول الى الدعوة إلى إنشاء هيئة أو إدارة للجودة تفحص البلاستيك المستخدم بحفظ الاطعمة وتبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الغير ضار ، وعن مدى تطابق ما هو موجود بالسوق المحلي مع المعايير الصحية العالمية المانعة لعملية الانتقال الكيميائي للمواد البلاستيكية للأطعمة ومن ثم لجسم الإنسان؟