منتخب سوريا يصدر بيانا حول اصابة اللاعب أسامة أومري!

جهينة نيوز:

أصدرت إدارة المنتحب السوري لكرة القدم بيانا ً أعلنت فيه غياب

اللاعب أسامة أومري عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة في دولة الإمارات .

وأوضح البيان أن أن سبب الغياب هو إصابة تعرض لها اللاعب خلال مباراة يوم أمس ضد المنتخب الفلسطيني .

وبحسب تقرير طبيب المنتخب أحمد كنجو ، فقد أكد تعرض أسامة لإصابة قطع رباط متصالب أمامي في الركبة اليمنى نتيجة تلقيه لضربة من الخلف.

وأضاف بيان المنتخب أن إدارة المنتخب سارعت لإسعاف اللاعب وإجراء صورة رنين مغناطيسي له ليلاً، وتبين بنتيجتها حاجته لعملية تنظير ركبة لإعادة تصنيع رباط ويحتاج الأومري لفترة تأهيل تمتد لستة أشهر.

وتمنت إدارة المنتخب تتمنى للأومري الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب وتؤكد استعدادها الكامل لتحمل تكاليف علاجه .

وكان المنتخب السوري تعادل يوم أمس مع نظيره الفلسطيني من دون أهداف ، وذلك في بداية مشوار نسور قاسيون ببطولة كأس أسيا 2019