زيارة إسرائيلية سرية الى أبو ظبي ولقاءات مع مسؤولين

جهينة نيوز:

قام رئيس المعارضة في كيان الإحتلال الإسرائيلي آڤي غباي بزيارة سرية لأبو ظبي، والتقى عدد من المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن تفاصيل الزيارة مساء اليوم الإثنين، وقالت في تقريرها بأن "رئيس حزب المعارضة الإسرائيلية (حزب العمل) آفي غباي زار سراً في الثاني من ديسمبر/كانون أول عام 2018 أبو ظبي والتقى مع كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت القناة بأن "اجتماعات غباي بالمسؤولين الإماراتيين تناولت الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وخطة ترامب في المنطقة المعروفة بـ(صفقة القرن) والوضع السياسي في إسرائيل بشكل عام".

يذكر أن نتنياهو قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، والتقى مع السلطان قابوس، كما توجهت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف إلى أبوظبي للحضور إلى جانب فريق إسرائيل بمسابقة "غراند سلام" الجودو، كما شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي في مؤتمر دولي للاتصالات في مدينة دبي، وأيضا شارك وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مؤتمر بالعاصمة العُمانية مسقط.