ترامب ينفي تغيير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا ... و لكن !

الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 22:42 | سياسة, عالمي

ترامب ينفي تغيير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا ... و لكن !

جهينة نيوز:

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تغيير موقفه من الانسحاب من سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من هذا البلد بوتيرة مناسبة وبشكل حذر.

وأكد ترامب الأسبوع الماضي أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا "عبر فترة من الزمن"، مشددا على أنه لم يحدد مدة أربعة أشهر للانسحاب من سوريا.

وقال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يريد ضمان سلامة القوات الأمريكية مع انسحابها من سوريا، وإنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات. جاء ذلك بعد يوم من توضيح مستشاره للأمن القومي شروطا قد تجعل الانسحاب يستغرق شهورا.

وقالت مرسيدس شلاب المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز التلفزيونية "لم يغير الرئيس موقفه، إذ أنه ذكر أن هدفه الأساسي هو ضمان سلامة قواتنا وسلامة حلفائنا أيضا". وأضافت "ولذلك سوف تقدم وزارة الدفاع خطة عمليات لسحب قواتنا بسلام". وفقا لوكالة رويترز


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