تحديث لحالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز:

أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة جميع الطرق حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نتيجة الأحوال الجوية السائدة مبينة أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة والقنيطرة والسويداء وذلك بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وأشارت الإدارة في نشرة لها إلى أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطريق المؤدي من مدينة الزبداني إلى سرغايا غير سالك بسبب تساقط الثلوج وطرق الزبداني مضايا بلودان جميعها سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وفي منطقة التل طريق حوش عرب رنكوس مغلق بسبب تراكم الثلوج وطريق صيدنايا معرة صيدنايا بدا حفير الفوقا تلفيتا حلبون منين جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة قطنا طريق دربل عرنة وطريق خربة السودا عين الشعرا دربل وطريق دربل بقعسم قلعة جندل جميعها غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج وطريق بيت سابر وبيت تيما وكفر حور سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القطيفة طريق معلولا سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق جبعدين غير سالك بسبب تراكم الثلوج .

وفي محافظة حماة.. كل الطرق سالكة بمنطقة الغاب عدا طريق شطحة جوبة برغال وطريق صلنفة جورين سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج .

وفي محافظة السويداء.. كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق شهبا غيضة نمرة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة.. كل الطرق سالكة عدا طريق خان أرنبة حضر عين التينة سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وتشكل الضباب.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703- 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.