المهندس : المستقبل هو للشعوب المقاومة

جهينة نيوز:

قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس اليوم الإثنين إن الأجهزة الأمنية والعسكرية الأمريكية والسي آي أي تحاول إدارة لعبة في المنطقة، داعيا في الوقت نفسه محور المقاومة للحذر من المخططات الأمريكية.

وأضاف في تصريح لقناة المسيرة “أنه كما خرجت القوات الأمريكية من العراق مسبقا ستخرج لاحقًا إن لم تخرج عبر القنوات الدبلوماسية”، مشددا على أن المستقبل هو للشعوب المقاومة ومستقبل الولايات المتحدة في المنطقة مرتبط بمستقبل الشعوب.

وأوضح أن الادعاء الأمريكي بشأن الانسحاب من سوريا ونقل القوات إلى العراق لعبة قديمة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد إدارة الأزمات في المنطقة وهي من يرعى الإرهاب، بحسب تأكيده.

وقال المهندس أن إعلان ترامب بأنه أنفق 7 ترليونات في العراق ولم يستطع القيام بزيارة آمنة لبغداد يمثل إعلان فشل وعجز.