فيديو مرعب: انجراف التربة في لبنان

الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 18:48 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

سجل ناشطون مشاهد مرعبة لانجراف التربة قرب قلعة المسيلحة في البترون في لبنان.


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