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فيديو مرعب: انجراف التربة في لبنان
الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 18:48 |
منوعات
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منوعات
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جهينة نيوز:
سجل ناشطون مشاهد مرعبة لانجراف التربة قرب قلعة المسيلحة في البترون في لبنان.
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