مقتل 4 أوكرانيين إثر غرق سفينة قبالة السواحل الشمالية لتركيا

جهينة نيوز

أعلن السفير الأوكراني لدى تركيا اندريه سيبيغا الاثنين، عن مقتل 4 مواطنين أوكرانيين إثر غرق سفينة تجارية قبالة سواحل صامسون التركية. وكتب السفير في تغريدة “غرقت صباح اليوم سفينة تجارية قبالة سواحل صامسون بسبب الظروف الجوية. وكان من بين 13 عضو طاقم 11 مواطناً أوكرانياً. واتخذ خفر السواحل الإجراءات المناسبة على الفور. للأسف، لم يتمكنوا من إنقاذ 4 مواطنينا”.

وفقاً له، تم نقل 7 أشخاص الآخرين إلى مشافي المدينة، وقام محافظ صامسون بزيارتهم. هذا وأعلن سابقاً أن سفينة شحن، تواجد على متنها العديد من المواطنين الروس، غرقت في البحر الأسود قرب السواحل التركية. ووفقاً لمعلومات سلطات صامسون، كان على متن السفينة 9 مواطنين أوكرانيين، مواطنين اثنين أذربيجانيين ومواطنين اثنين روسيين. وقد أدى الحادث لمقتل 6 أشخاص وتم إنقاذ 7 أشخاص آخرين.