اعتقال فتاة فلسطينية بعد اصابتها برصاص الاحتلال على حاجز زعترة

الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 18:30 | سياسة, عربي

اعتقال فتاة فلسطينية بعد اصابتها برصاص الاحتلال على حاجز زعترة

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر وإصابتها بالقدم، على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على فتاة وأصابتها بالقدم، واعتقلتها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلق حاجز زعترة في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين.

من جانبه قال جيش الاحتلال في بيان له، إن إطلاق النار جاء لعدم انصياع فلسطينية للأوامر.

وذكر البيان أن "الفتاة لم تنصع لأوامر الجنود بالتوقف وواصلت التقدم باتجاههم حيث أطلق الجنود النار باتجاهها فأصيبت بجراح في قدميها.

فلسطين اليوم


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