ذروة المنخفض القطبي غدا وتساقط الثلوج في هذه المناطق

جهينة نيوز:

أوضح المتنبئ الجوي حسان الجردي أن ذروة المنخفض الجوي قطبي المنشأ الذي تتأثر به سورية سيكون من صباح غد الثلاثاء حتى صباح الأربعاء يبدأ بعدها الجو بالاستقرار تدريجيا مع موجة صقيع تستمر حتى يوم الجمعة.

وبين الجردي أنه نتيجة تدفق الهواء البارد والتأثر بالكتلة الهوائية الباردة والرطبة يتدنى ارتفاع تساقط الثلوج يوم الثلاثاء فوق المرتفعات التي تزيد على800 متر نهارا أما ليلا فتمتد إلى المناطق التي تزيد على700 متر فيما تشهد الأقل ارتفاعا من ذلك هطلا ممزوجا بالثلوج.

وأشار الجردي إلى أن الرياح ستكون نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها أحيانا 85كم/سا بما يؤثر سلبا في حركة الملاحة البحرية حيث يكون البحر عالي ارتفاع الموج وقد يصل ارتفاع الموجة إلى 5 أمتار محذرا من حدوث الصقيع وتشكل الجليد بعد انحسار المنخفض وخاصة بالمناطق العالية والمرتفعات الجبلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية وأن يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى وثلجيا فوق المرتفعات التي تزيد على700 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 8/2

المنطقة الجنوبية 9/4

المرتفعات الجبلية 5/ناقص2

المنطقة الوسطى 9/3

المنطقة الساحلية 12/8

المنطقة الشمالية 7/3

منطقة الجزيرة 8/1

المنطقة الشرقية 13/4

منطقة البادية 11/2