تشديد الرقابة على الأفران للتخلص من ظاهرة باعة الخبز

جهينة نيوز:

شدد جهاز قوى الأمن الداخلي في مدينة دمشق رقابته على الأفران للحد من انتشار ظاهرة بائعي الخبز على الطرقات وتخفيف الازدحام على المخابز.

وأكدت وزارة التجارة الداخلية شكرها لجهاز قوى الأمن الداخلي لتعاونه مع إجراءات الوزارة في كبح هذه الظاهرة وتقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين وتأمين مادة الخبز بالشكل الأفضل

وبينت الوزارة حرصها الدائم على الاستمرار بتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع جميع وزارت الدولة لما فيه خير ومصلحة المواطنين باعتبار المواطن هو البوصلة الأساسية في عمل الفريق الحكومي

وكان الوزير عاطف نداف خلال جولته الاخيرة في فترة الاعياد قد طلب من مشرفي أفران ابن العميد العمل فورا عل إيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الازدحام على كوات البيع والتخلص من ظاهرة باعة الخبز غير النظاميين المنتشرين امام الافران خلال اسبوع واحد على الأكثر