تصريحات فراس الخطيب حول مباراة نسور قاسيون مع المنتخب الفلسطيني

جهينة نيوز

انتقد اللاعب فراس الخطيب، مهاجم منتخب سوريا، مدرب الفريق الألماني بيرند شتانغه، المدير الفني للمنتخب بسبب التعادل السلبي الذي حققه الفريق مع المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر الخطيب في تصريحات تلفزيونية أن شتانغه، غير قادر على تقديم الإضافة لمنتخب سوريا، مستدلًا بقيامه باستبعاده من قائمة “نسور قاسيون” مبينا أنه لن ينضم للمنتخب طالما شتانغه مدرب لمنتخب سورية

وأضاف الخطيب: تشكيلة مباراة اليوم كانت خاطئة حيث لعب بلاعبين ارتكازين لأول مرة منذ استلامه للمنتخب رغم معرفتك أن المنتخب الفلسطيني سيدخل مدافع مبينا أنه لن ينضم للمنتخب طالما شتانغه مدرب لمنتخب سورية

وعن اللاعب أسامة أومري قال الخطيب : لعب كجناح رغم انه مركزه تحت المهاجم ، لم تفعل الأطراف إلى حين نزول يوسف قلفا

وأضاف كان من المفروض أول تبديل يتم في الدقيقة 30 بإخراج أحد لاعبي الارتكاز و إدخال النجم محمد عثمان الذي لا يوجد تفسير لوجوده على الدكة و لا يوجد في سوريا لاعب بصفات محمد عثمان بنقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية.

وعن التبديل الأخير قال الخطيب طامة كبرى الذي لا معنى له بتبديل مركز بمركز رغم النقص العددي للمنتخب الفلسطيني.

ووجه فراس الخطيب كلامه للمدرب شتانغه أنه لديك أسلحة نارية في المنتخب و لكنك لم تستخدمها ولم تعرف كيف توظفها لصالحك

وقال الخطيب عن إصابته أن الإصابة حصلت في 18-12 و لو افترضنا انها بحاجة لراحة 24 يوم لكنت جاهز للقاء الأردن و لكن المدرب لا يريد و بالطبع كنت أتمنى أن أكون متواجد في التصفيات