هل تعود ميغان ماركل للعمل في التمثيل والمسرح؟

جهينة نيوز

قررت الملكة إليزابيث الثانية منح دوقة سايكس ميغان ماركل مكانة مرموقة، كعلامة على ثقتها المتنامية فيها، لذلك المكان الأنسب لإظهار قدراتها ووضع شغفها وقلبها فيه هو المسرح.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، إلتقت ميغان سراً بمدير المسرح الوطني روفس نوريس، لمناقشة خططها لهذا الدور المهم، وذلك الشهر الماضي.

وسيشمل منصبها الجديد التعاون مع الرابطة الأميركية للمسرح الوطني، وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة نيويورك تساهم بأكثر من ثلاث ملايين جنيه إسترليني لدعم المسرح الوطني سنوياً، كما عليها التواصل مع المتبرعين الأميركيين، لتعزيز العلاقات بينهم وبين المسرح.

يذكر أن ميغان وزوجها الأمير هاري من محبي المسارح، فقد حضرا العديد من المسرحيات من بينها مسرحية “هاملتون” الموسيقية التي تروِّي قصة “ألكساندر هاملتون”، إحدى الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية.