اعادة فتح الطريق الدولي بين سورية ولبنان بعد إغلاقه في ضهر البيدر بسبب تساقط الثلوج

جهينة نيوز

أعلنت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي اللبناني عن إعادة فتح الطريق الدولي بين سورية ولبنان في منطقة ضهر البيدر بعد إزالة الثلوج المتراكمة ليصبح سالكا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن “عناصر الدفاع المدني اللبناني عملوا على إنقاذ العشرات من المحتجزين جراء تراكم الثلوج كانوا على متن حافلتين كبيرتين وهم مواطنون سوريون بينهم عشرة أطفال على طريق ضهر البيدر”.

وكان محافظ البقاع اللبناني القاضي كمال ابو جودة طلب من قائد منطقة البقاع العسكرية في الجيش مؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي للمساعدة في إنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم على طريق ضهر البيدر كما طالب بضرورة التقيد بعدم سلوك الطرقات المقفلة بالثلوج وخاصة الفرعية والداخلية.

إلى ذلك أغلق مرفأ صور بسبب العواصف المطرية والهوائية حيث أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية اليوم إلى أن الحوض الشرقي للبحر المتوسط ولبنان لا يزال تحت تأثير العاصفة التي تستمر حتى صباح الأربعاء حيث تنحسر تدريجيا.

وخلفت العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان أضرارا جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى إغلاق العديد من الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.