الرئيس عون يؤكد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في موعدها

جهينة نيوز

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، أن القمة العربية الاقتصادية التي ستستضيفها بيروت في 20 كانون الثاني/يناير الحالي ستعقد في موعدها، بصرف النظر عن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

قال عون خلال استقباله وفد رئاسي تونسي سلمه دعوة لحضور القمة العربية العادية التي ستعقد في تونس في آذار/مارس المقبل إن "القمة العربية الاقتصادية ستنعقد في موعدها".

مشيرا إلى أن "كون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببا لتأجيلها، فالحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للدستور".

وأكد عون للوفد التونسي أن "لبنان يحضر قمة تونس في آذار/مارس للتأكيد على أهمية التضامن العربي".

وفيما يتعلق بالحديث عن دعوة سوريا للمشاركة في قمة بيروت، اكد مصدر لبناني في وقت سابق إن "الأمر رهن قرار الجامعة العربية".