الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار وصعود الأسهم يحد من مكاسبه

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في 2019، لكن تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة حد من مكاسب المعدن الثمين أحد الملاذات الآمنة.

وما زال سعر البلاديوم في المعاملات الفورية يفوق قليلا سعر الذهب، وكان البلاديوم تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1310 دولارات.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.4% إلى 1290.42 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1291.90 دولار للأوقية.

ويوم الجمعة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنه على دراية بالمخاطر المتربطة بالتباطؤ الاقتصادي، وسيتحلى بالصبر والمرونة في قرارات السياسة النقدية هذا العام.

كان المستثمرون يتوقعون استمرار مجلس الاحتياطي على مسار تشديد السياسة النقدية بعدما رفع الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، لكن الخلاف التجاري الحالي وأرباح الشركات المخيبة للآمال التي أُعلنت في الآونة الأخيرة بددا هذه التوقعات.