الدولار ينزل لليوم الثالث مع توقعات بكبح زيادات أسعار الفائدة

جهينة نيوز

نزل الدولار لليوم الثالث على التوالي مقابل عملات منافسة يوم الاثنين مع تنامي التوقعات بأن يوقف البنك المركزي الأمريكي زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية القوية في ديسمبر كانون الأول التي صدرت الأسبوع الماضي، يعتقد مراقبو السوق أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم، وعززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي قد يتبني توقعات أكثر حذرا.

ويوم الجمعة قال باول للجمعية الاقتصادية الامريكية إن المجلس لا يتبني مسارا محددا سلفا لزيادات الفائدة وإنه سيراعي المخاطر النزولية التي تضعها السوق في الاعتبار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.25 بالمئة إلى 95.92 مقتربا من أقل مستوى في شهرين الذي سجله الاسبوع الماضي.

وقاد اليورو والدولار الأسترالي المكاسب، واستفاد الأخير من أنباء في مطلع الأسبوع عن تعزيز الصين سياسة التحفيز.

وزاد الدولار الأسترالي الذي يتأثر كثيرا بالصين نحو 0.5 بالمئة إلى 0.7140 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة أمام اليوان في المعاملات الخارجية إلى 6.8483 يوان.