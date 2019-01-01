تشغيل وحدة النفاذ الضوئية في معبر نصيب الحدودي بسعة 1000 خط

جهينة نيوز

أعلن فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا عن وضع وحدة النفاذ الضوئية الخاصة بمركز نصيب الحدودي في الخدمة بعد الانتهاء من تركيبها فيما تواصل الورشات أعمال تجهيز وتركيب كبل الـ (ار سي ان) الخاص بشبكة الربط الإقليمية الضوئية.

وذكر المهندس أحمد الحريري مدير فرع الشركة في تصريح لسانا إن وحدة النفاذ الضوئية وضعت بالخدمة بشكل فعلي وهي بسعة ألف خط إضافة إلى 64 بوابة انترنت قادرة على تخديم مركز نصيب الحدودي بشكل كامل لافتا إلى أن هذه الوحدة هي بديل للوحدة التي كانت في المركز وتمت سرقتها من المجموعات الإرهابية.

وبين الحريري أنه تم تشغيل الوحدة حاليا بالاعتماد على مجموعة توليد نظرا لعدم توافر الكهرباء في المركز حاليا لافتا إلى أن الوحدة أمنت الاتصالات بشكل مباشر بين المركز ومحافظة درعا وكل المحافظات بعد أن تم تزويدها خلال الفترة الماضية باتصالات لاسلكية مربوطة مع محافظة السويداء.

وفي سياق متصل أوضح الحريري أن الورشات تعمل على تجهيز وتركيب كبل الـ (ار سي ان) الخاص بشبكة الربط الإقليمية الضوئية والذي ينطلق من دول الخليج ويمر في الاردن وسورية وينتهي عند الحدود الشمالية والغربية لسورية ويبلغ طوله ضمن الأراضي السورية 500 كم لافتا إلى أن طول الكبل في درعا يبلغ 100 كم وهو على مسارين الأول أساسي والثاني بديل وسينتهي تركيبه خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أن شبكة الربط الإقليمية ستسهم بشكل كبير في تحسن الانترنت في سورية وستكون لها عائدات اقتصادية جيدة خاصة أنه توفر حزما كبيرة من الانترنت لافتا إلى أن الكبل البري لا يحتاج إلا لساعات لإصلاحه في حال تعطله خلافا للكابل البحري الذي يستغرق إصلاحه فترات أطول.