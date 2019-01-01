تأجيل امتحانات معاهد وزارة التربية بالسويداء جراء الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز

أعلنت مديرية تربية السويداء تأجيل امتحانات المعاهد التابعة لوزارة التربية المقررة اليوم الى نهاية فترة الامتحانات بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقال مدير تربية السويداء بسام أبو محمود إنه تقرر تأجيل امتحانات المعاهد التقانية الصناعي والنسوي والتجاري وكذلك معهدي الرسم والموسيقا المقررة اليوم بسبب الحالة الجوية وإغلاق بعض الطرق وعدم تمكن بعض الطلبة من الوصول إليها مبينا أنه سيتم التعامل مع كل يوم بيومه حسب الحالة الجوية بعد إعلام وأخذ رأي وزارة التربية.

أما فيما يتعلق بالدوام المدرسي فأشار محمود إلى أن بعض المدارس في المحافظة التي لم يتمكن التلاميذ والطلاب من الوصول إليها لم تشهد دواما ولا سيما في منطقة صلخد والقرى الشرقية بسبب الثلوج والأحوال الجوية السائدة فيما شهدت بقية المدارس دواما عاديا.

وشهدت محافظة السويداء الليلة الماضية هطولات مطرية وثلجية شملت مختلف المناطق نتيجة المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد حيث تراوحت سماكة الثلوج بين 15 و 20 سم في المناطق والقرى الجبلية ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق جراء تراكم الثلوج.

المصدر:سانا