إدارة المرور تبين حالة الطرق بسبب الاحوال الجوية السائدة وتراكم الثلوج!

جهينة نيوز

اكدت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات اللاذقية والسويداء والقنيطرة وذلك بسبب تساقط وتراكم الثلوج.

وبينت الادارة ان جميع الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا الطرق المؤدية لناحية المشنف/ناحية ملح غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق السويداء/المقوس/ظهر الجبل وطريق السويداء/ الكفر/ صلخد /متان شنيرة المشقوق وطريق شهبا /غيضة/نمرة/ تيما/ام ضبيب سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة كل الطرق سالكة عدا طريق خان أرنبة/ حضر/ عين التينة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.