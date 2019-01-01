بعد زواجه.. السلطان محمد الخامس يتنحى عن عرشه

جهينة نيوز

أصدر القصر الملكي الماليزي بيانا، امس الاحد، أعلن خلاله تخلي السلطان محمد الخامس عن العرش، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من امس.

وبحسب ما نشرته صحيفة “مالاي مايل” الماليزية، فإن السلطان محمد الخامس يعد أول ملك ماليزي يتخلى عن العرش خلال مدة ولايته المقررة بـ5 سنوات، وذلك منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

وأوضحت الصحيفة أن القصر الملكي الماليزي لم يبد أي أسباب لقرار الملك، والذي تزوج قبل أيام من أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو 2015.

ولفتت الصحيفة الماليزية إلى أن دستور البلاد ينص على أنه يجوز للسلطان الاستقالة من منصبه في أي وقت، وذلك من خلال مراسلة مؤتمر الحكام، أو عزله من منصبه من قبل مؤتمر الحكام.