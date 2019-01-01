محمد صبحي يقترح حلا لمواجهة أغاني محمد رمضان

جهينة نيوز

في مكالمة هاتفية للفنان محمد صبحي للتعليق على انتشار أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، لم يذكر صبحي اسم الأغنية أو مقدمها نهائيا!

قال صبحي في مداخلته لبرنامج "بالورقة والقلم": "مصر تتحرك سريعا لإعادة بناء الدولة على أسس سليمة، هناك إنجازات مرعبة، لأول مرة في تاريخ مصر يحدث اهتمام بالصحة مع إجبار من الدولة للاهتمام بها وبالمجان".

وتابع: "كل هذا لا يجعلنا ننظر للإنسان الذي تحاول الدولة أن ترممه صحيا وعلميا وإنسانيا، لا نفكر أن نضيف إليه قيمة مضافة عن طريق الفن الذي من الممكن أن يهدم أو يبني، وعلينا أن نحصل على هدنة في الـ3 سنوات القادمة من الأعمال التي تسبب ضجة فقط ونهتم بالمضمون"؟

وتذكر صبحي موقفا جمعه بفؤاد المهندس الذي كان معترضا على تقديمه مسرحية "أنت حر" وعندما شاهدها مع الجماهير بكى فرحا وأخبره أنه يتطور عن جيل المهندس، متسائلا حول تقدم الجيل الجديد ومن قدوتهم في الفن.

وأكد صبحي أن الطريق الوحيد لمواجهة "فن العشوائيات" هو صناعة فن يواجهه لأنه لا يمكن منعه أبدا ويجب على الدولة أن يكون عليها دور مساعد لتقديم الفن الذي يبني المواطن.