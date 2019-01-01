خدعة "واتساب الذهبي" تعود مجددًا

جهينة نيوز

عادت خدعة تطبيق "واتساب الذهبي" إلى الظهور مجددًا عبر شبكة الإنترنت، وسط تحذيرات من أن التطبيق ليس سوى طريقة يسعى من خلالها "الهاكرز" لسرقة بيانات المستخدمين.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن النسخة الجديدة من التطبيق تعد المستخدمين بميزات إضافية مثل القدرة على إرسال مزيد من الصور في الرسالة الواحدة.

ويستخدم القراصنة خدعة تقول إن هذه التطبيق "كان يستخدم فقط من قبل المشاهير في السابق، والآن بات في وسع الجميع استخدامه".

ظهر التطبيق المزيف للمرة الأولى عام 2016، ويسهل اختراق هاتف المستخدم من خلاله بعد أن يقوم بتثبيته.

وذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندر" أن رسالة وصلت عددًا من مستخدمي التطبيق الأصلي تدعوهم إلى تحديثه من جديد عبر "النسخة الذهبية"، مرفقة مع رابط.

وأعلن "واتساب" مرارًا أن "النسخة الذهبية" مجرد "خدعة"، قائلاً إنه لا يدعم أي نسخة كهذه