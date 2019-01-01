كيت ميدلتون تكشف سبب خلافها مع ميجان ماركل

جهينة نيوز

كشفت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، سبب خلافها مع ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري.

كيت ميدلتون قالت في تصريحات لمجلة أمريكية بشأن أول خلاف واضح بين سيدتي القصر الملكي ببريطانيا: إن ميجان ماركل زوجة الأمير هاري دوقة “ساكس”، استخدمتها لتسلق السلم الملكي.

موقع “ذا نيوز” الأمريكي، ذكر أن كيت قالت في تصريحات للمجلة: إن ميجان ماركل استغلتها للوصول للقصر الملكي، مضيفا إن الأخيرة شعرت بالتجاهل والازدراء مؤخرا من كيت.. وإن كيت أخبرت ميجان بألا تصدر تعليمات لأعضاء فريقها، قائلة: “هذا غير مقبول، هذا فريقي وأنا الذي أتحدث إليهم”.

كانت تقارير قد أوضحت مؤخرا أن الخلافات زادت بين الدوقتين، للدرجة التي دفعت بالأمير هاري وميجان لترك قصر كنسينغتون في لندن، والانتقال إلى قلعة وندسورز، وخلال احتفالات الكريسماس، أمر الملك تشارلز كلتاهما، بأن ينسيا خلافتهما بمجرد الوصول لمكان الاحتفال الذي تم بـ “كنيسة مريم المجدلية”.

ميجان وكيت كانتا قد تشاجرتا قبل أيام من حفل زفاف الأمير هاري، ودخلتا في جدال حاد بشأن مدى ملاءمة ثوب للأميرة شارلوت البالغة من العمر 3 أعوام، فيما دخلت كيت في نوبة بكاء بسبب تلك الحادثة.