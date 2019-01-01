نيمار يحقق رقما مميزا بفوز باريس سان جيرمان في كأس فرنسا

جهينة نيوز

أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه على تويتر، أن البرازيلي نيمار خاض الأحد مباراته رقم 50 بقميص النادي في كل البطولات، وذلك بمساهمته في الفوز على بونتيفي 4-0 في كأس فرنسا.

ولم يجد بي إس جي حامل اللقب صعوبة في الفوز على مضيفه غارد سانت إيفي بونتيفي المغمور برباعية نظيفة في الدور الـ32 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل الأهداف سيلفان جوله خطأ في مرمى فريقه (24)، والبرازيلي نيمار (70) وكيليان مبابي (77 من ركلة جزاء) والألماني يوليان دراكسلر (87).

وانضم نيمار إلى صفوف العملاق الباريسي في صيف 2017، بصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو) قيمة شرطه الجزائي في عقده مع برشلونة.

وسجل اللاعب البرازيلي بقميص باريس سان جيرمان 45 هدفا في كل البطولات.