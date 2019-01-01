كيان الاحتلال: 3 وفود عراقية زارت "إسرائيل" خلال العام الماضي!

جهينة نيوز

أعلنت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا، زارت "إسرائيل" خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.

وأشارت خارجية الكيان في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تويتر"، أن "زيارة الوفد العراقي الثالث إلى إسرائيل جرت قبل عدة أسابيع".

وأضافت أن "الوفود ضمت عدة شخصيات من الطوائف العراقية وزعماء محليين لهم تأثيرهم زارت متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت ببعض الأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين"، مشيرة إلى أن الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة دون إيضاح الهدف منها.

من جهته كتب المحلل والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين على "تويتر": "الحكومة العراقية أرسلت هذه الوفود للتفاوض مع إسرائيل على الانسحاب الإيراني من جنوبي سوريا مقابل وقف القصف الإسرائيلي للأراضي السورية".

وأكد كوهين أن "الوفود فاوضت أيضا على حل الأحزاب الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج، وبحثت سبل التطبيع مع إسرائيل".

وقال "اعترف بأنني لم اكن اعلم حول التقارب العراقي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. من مكالمات اجريتها منذ دقائق مع مسؤولين كبار في إسرائيل علمت بأن اكثر من ١٢ النائب زاروا إسرائيل سرا عبر الأردن أو تركيا او دولة اوروبية من مطلع عام ٢٠١٨.

وازدادت في الآونة الأخيرة زيارات الوفود العربية إلى إسرائيل كما لم تعد زيارات الإسرائيليين إلى الدول العربية تثير الاستغراب