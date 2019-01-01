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بالفيديو... كلمات السادة الوزراء دعماً وتشجيعاً لـ منتخب سورية الوطني في بطولة كأس آسيا 2019
الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 10:58 |
رياضة
,
كرة القدم
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المصدر- رئاسة مجلس الوزراء
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