بالفيديو... كلمات السادة الوزراء دعماً وتشجيعاً لـ منتخب سورية الوطني في بطولة كأس آسيا 2019

الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 10:58 | رياضة, كرة القدم

المصدر- رئاسة مجلس الوزراء


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