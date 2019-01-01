الفنانة آيتن عامر تدافع عن شيرين بعد تحويلها للتحقيق

جهينة نيوز

دافعت الممثلة آيتن عامر عن شيرين عبد الوهاب بعد تحويلها للتحقيق، وكتبت عبر حسابها على Twitter، “هي كل ما شيرين هتكح في حفلة هتحولها للتحقيق..ياجماعة الرحمة”.

كانت شيرين عبد الوهاب خرجت عن صمتها، بعد اتهامها من جديد بالإساءة لمصر في حفلها برأس السنة، وقالت في مداخلتها الهاتفية لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب عبر شاشة “MBC مصر”: “تصرفاتي الطبيعية والبسيطة يتم فهمها بطريقة خاطئة وقد تسيء لأسرتي، وأبدأ حديثي معك بأني لو مزاحي مع الجمهور في كل حفلة، سأتوقف عنها وأضع (سوستة) على فمي، ربما مكانتي وشهرتي الآن لم تعد تسمح لي بالمزاح الآن”

وتابعت: “شعرت بإنجازي عندما تمكنت من حل أزمة السماعات في الخلفية فمزحت مع الجمهور، وبعد سقوط الطاولة كاملة كان من الممكن أن تصيب أي طفل على الطاولة، حاولت تخفيف حدة الموقف بأهلا بكم وسيتم حل المشكلة”.

وأضافت: “لم أكن أجري حوارا صحفيا لأتيقن من دقة كلامي، وأوجه كلامي لكل من يسمعني لأنهم من يهموني، فأنا لا أسمح لأحد أن يشكك في حبي لبلدي، فنحن قوتها الناعمة”.

وأجابت شيرين على سؤال عمرو أديب حول إن كان هنام من يتربص بها لاصطياد أخطائها، قالت: “المؤمن دوما مصاب، اللهم لك الحمد، واللهم لا اعتراض”.