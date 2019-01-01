بالصور.. حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاده الــ35

جهينة نيوز

احتفل عدد من أصدقاء الفنان حسن الرداد، بعيد ميلاده في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن.

وشارك "الرداد" جمهوره بصور من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وحضر الحفل عمرو يوسف، أحمد صفوت، دينا فؤاد، مي نور الشريف، إيناس كمال، شيكو، هشام ماجد، والفنانة دلال عبد العزيز.

كما نشر الفنان أحمد صفوت صور من الحفل عبر صفحته بإنستجرام، وعلق:"عيد ميلاد سعيد، أحلى حسن في الدنيا".

الفنان حسن الرداد من مواليد 2 كانون الاول 1984، ويحتفل بعيد ميلاده الـ 35