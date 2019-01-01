رسميا.. شيرين الى النيابة بتهمة الإساءة لمصر

جهينة نيوز

وافق النائب العام المصري على قبول بلاغ المحامي سمير صبري بحق المطربة شيرين عبد الوهاب، وأصدر قراراً عاجلاً الأحد بإحالة الفنانة إلى نيابة الاستئناف للتحقيق معها حول واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر.

وحسب مصادر من النيابة العامة المصرية، فمن المقرر استدعاء مقدم البلاغ المحامي سمير صبري أولاً للاستماع إلى أقواله وتقديم مقاطع الفيديو التي تثبت وقوع جريمة التطاول على مصر، وبعدها تقوم النيابة بتحديد موعد لاستدعاء شيرين عبد الوهاب أو من يمثلها قانوناً لسماع أقوالها، وبعدها تقرر النيابة حفظ البلاغ إدارياً أو إحالته إلى المحكمة المختصة.

يذكر أن بلاغ المحامي سمير صبري تضمن عدة اتهامات بحق شيرين عبد الوهاب وأكد فيه أن المطربة المصرية تعاملت بأسلوب متدني مع بلادها وأضاف: "في مسلسل وضيع وأسلوب متدني تتعامل به شيرين عبد الوهاب مع مصر العظيمة الشامخة ام الدنيا ومهد العلم والحضارة ومدرسة الإبداع والابتكار والفن والتي يستغلها بعض الضعفاء مجهولي الهوية معتقدين انهم من الظرفاء مع انهم لو عرفوا انهم أسخف مخلوقات الارض وأنهم شخصيات مخاطية لزجه لما تطاولوا على مصر العظيمة".

وتابع قائلا: "أن المشكو في حقها تتطاول وتخطئ ثم تبكي بكاء المخادعين وتلتمس الصفح والسماح ففي اثناء الاحتفال بأعياد راس السنة الميلادية بأحد الفنادق الكبرى وامام جمع هائل من الحضور ظهر واضحا أنها لم تتعلم من درس تصريحاتها المثيرة التي قادتها إلى ساحات المحاكم بعد انتقادها لزملائها تارة، ولبلدها تارة أخرى، لتخرج بعد كل واقعة وتعلن اعتذارها على الملأ بعد أن طالها سيل من الانتقادات والهجوم، ومؤخرا أعادت شيرين الكرة من جديد وأطلقت كلمات ارتجالية تبدو لها مزحة ولكنها في نظر الجماهير إهانة لمصر، حين قالت في حفل ليلة رأس السنة "أنا خسارة فى مصر لتعيد إلى الأذهان واقعة "البلهارسيا".