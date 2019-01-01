تركيا تأمر بالقبض على 100 جندي للاشتباه في صلتهم بـ"شبكة غولن"

الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 10:36 | سياسة, عالمي

تركيا تأمر بالقبض على 100 جندي للاشتباه في صلتهم بـ

جهينة نيوز

أمر الإدعاء التركي اليوم الاثنين باعتقال مئة جندي للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن "أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة غولن. وتابعت أن العمل جار لتنفيذ الاعتقالات".

وتنفذ الشرطة مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار غولن منذ انقلاب يوليو/ تموز 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصا، بينما ينفي غولن ضلوعه في الأمر.

وتم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم في حين جرت إقالة أو إيقاف 150 ألفا من الموظفين والعسكريين وغيرهم عن العمل في إطار أعمال التطهير بعد محاولة الانقلاب.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت يوم الخميس الماضي، إن مدعين أتراكا أصدروا مذكرات اعتقال بحق 70 شخصا بينهم 58 جنديا في الخدمة في تحقيق يستهدف مؤيدي رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.


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