السيسي يتباهى بالتنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي!

جهينة نيوز

اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق بين الجيش المصري وجيش الإحتلال الإسرائيلي في شبه جزيرة سيناء.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان التعاون الأمني بين مصر والإحتلال هو الأوثق والأعمق، أجاب السيسي: "صحيح".

وقال السيسي خلال مقابلة بُثّت أمس الأحد مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية الأمريكية : إن القوات الجوية المصرية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

وعندما سئل الرئيس المصري عن سبب عدم تمكّنه من القضاء على المتطرفين المسلحين في سيناء، أشار إلى الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان ضد تمرد جماعة طالبان.

وتساءل السيسي: ولماذا لم تستطع الولايات المتحدة القضاء على الإرهاب في أفغانستان بعد 17 سنة وصرفت تريليون دولار؟

ونفى السيسي في هذه المقابلة التلفزيونية إحتجاز سجناء سياسيين في مصر، في حين أن إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن نحو 60 ألف ناشط سياسي يقبعون في السجون المصرية.

وقال السيسي: أنا معرفش هما جابوا العدد ده منين بصراحة.. ليس لدينا سجناء سياسيون في مصر.

وأضاف السيسي أنه عندما تحاول مجموعة تمثل فئة قليلة فرض فكرها المتطرف فعلينا أن نتدخل مهما كان عددهم.

وأعيد انتخاب السيسي في مارس /آذار 2018 بعدما فوزه في انتخابات لم تشهد وجود معارضة حقيقية.

وتحت حكم السيسي، تعاونت مصر مع الإحتلال الإسرائيلي بشأن الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة سلام أبرمها الطرفان برعاية الولايات المتحدة عام 1979.