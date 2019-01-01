مادورو يصف رئيس البرلمان الفنزويلي الجديد ب "العميل الأمريكي"

الإثنين, 7 كانون الثاني 2019 الساعة 10:03 | سياسة, عالمي

مادورو يصف رئيس البرلمان الفنزويلي الجديد ب

جهينة نيوز

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الرئيس الجديد للجمعية الوطنية الفنزويلية "البرلمان" خوان جويدو بـ"العميل الأمريكي".

وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي يوم امس الأحد: إن "رئيس الجمعية الوطنية الجديد دمية وعميل أمريكي، من صنع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أجهزة المخابرات الأمريكية هم من يشرفون عليه".

ويخضع برلمان فنزويلا منذ ديسمبر 2015 لسيطرة المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة خارجية البيرو، أن "مجموعة ليما"، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتسليم السلطة إلى البرلمان، مشيرة إلى أن "وزراء خارجية المجموعة الذين اجتمعوا في ليما [عاصمة بيرو] لا يعترفون بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لنظام نيكولاس مادورو، التي ستبدأ في 10 يناير، لحقيقة مفادها أن العملية الانتخابية لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة لعملية حرة ونزيهة وشفافة.

هذا وتضم مجموعة ليما، التي تشكلت في آب/أغسطس 2017، البيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.


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